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МИД: бюджет ОДКБ скорректируют из-за отказа Армении платить взносы

Вопрос о перераспределении взносов между остальными участниками Организации Договора о коллективной безопасности не стоит.
Сергей Лебедев 2024-06-10 11:05:46
© Фото: Russian Defence Ministry, Global Look Press

Бюджет Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) нуждается в корректировке из-за отказа Армении участвовать в финансовой деятельности. Об этом заявили в Министерстве иностранных дел России. Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что в данный момент прорабатывается соответствующий проект решения Совета коллективной безопасности.

«С учетом отказа армянского руководства внести начисленный взнос требуется скорректировать бюджет ОДКБ на текущий год», - цитирует РИА Новости заявление МИД РФ.

Отмечается, что вопрос о перераспределении взносов не стоит. При этом работа Организации Договора о коллективной безопасности продолжится в штатном режиме.

Напомним, в мае Армения заявила, что не будет участвовать в финансировании деятельности ОДКБ. Ереван решил не присоединяться к решению «О бюджете ОДКБ на 2024 год».

#в стране и мире #Армения #МИД РФ #ереван #одкб #финансирование #организация #Взносы
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