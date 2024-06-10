МИД: бюджет ОДКБ скорректируют из-за отказа Армении платить взносы

Бюджет Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) нуждается в корректировке из-за отказа Армении участвовать в финансовой деятельности. Об этом заявили в Министерстве иностранных дел России. Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что в данный момент прорабатывается соответствующий проект решения Совета коллективной безопасности.

«С учетом отказа армянского руководства внести начисленный взнос требуется скорректировать бюджет ОДКБ на текущий год», - цитирует РИА Новости заявление МИД РФ.

Отмечается, что вопрос о перераспределении взносов не стоит. При этом работа Организации Договора о коллективной безопасности продолжится в штатном режиме.

Напомним, в мае Армения заявила, что не будет участвовать в финансировании деятельности ОДКБ. Ереван решил не присоединяться к решению «О бюджете ОДКБ на 2024 год».