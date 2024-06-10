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В подмосковной Истре произошло массовое отравление детей

За медицинской помощью обратились 14 несовершеннолетних, находившихся в парк-отеле.
Сергей Лебедев 2024-06-10 11:59:31
© Фото: Наталья Селиверстова, РИА Новости

В одном из парк-отелей подмосковной Истры произошло массовое отравление детей в возрасте от 7 до 16 лет. В медицинские учреждения с плохим самочувствием обратились 14 несовершеннолетних. Об этом сообщает «360» со ссылкой на СК России.

«Предварительной причиной их плохого самочувствия явилась острая кишечная инфекция», - отметили в пресс-службе ГСУ СК России по Московской области.

По факту массового отравления возбуждено уголовное дело. Следователи осмотрели место происшествия и провели допросы.

Напомним, в феврале массовое отравление произошло в Дагестане. Медицинская помощь понадобилась 16 пострадавшим, среди которых были и дети. У заболевших врачи зарегистрировали симптомы сальмонеллеза.

#в стране и мире #дети #Московская область #СК РФ #Уголовное дело #массовое отравление #Истра #парк-отель
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