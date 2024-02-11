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Уголовное дело завели после массового отравления в Дагестане

Медицинская помощь понадобилась 16 пострадавшим, среди которых есть и дети. У основной массы заболевших врачи зарегистрировали симптомы сальмонеллеза.
Ирина Егорова 2024-02-11 20:29:01
© Фото: Игорь Катаев, РИА Новости

После серии более чем 30 отравлений в сельском кафе в Дагестане следователи возбудили уголовное дело об оказании небезопасных услуг. Об этом сообщает СУ СК России по республике.

«Следователями республиканского следственного управления СК России по Республике Дагестан по поручению председателя СК России возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей (ч. 1 ст. 238 УК РФ)», - сказано в сообщении.

По данным следствия, с 9 по 11 февраля за медицинской помощью в Казбековскую районную больницу обратились более 30 человек с признаками пищевого отравления. Они были посетителями столовой на территории медресе. Госпитализировали 16 пострадавших, среди которых есть и дети. Предварительный диагноз - кишечная инфекция.

Как сообщалось ранее, большинство пациентов ели бургеры и мини-пиццы, которые были приготовлены в точке общепита в Дылыме. Удалось установить, что в состав этих блюд входил майонез собственного приготовления, который, в частности, был сделан из сырых яиц. Таким образом, по мнению специалистов, причина отравления может крыться в некачественных яйцах.

#Дагестан #больница #Следователи #СК РФ #Уголовное дело #столовая #массовое отравление
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