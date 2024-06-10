Эксперт Литовкин заявил, что в запущенном Minuteman нет ничего нового

Американские военные обманули свое население, заявив о том, что в ходе последних испытаний ракета Minuteman III развила гиперзвуковую скорость. Это очень старая ракета, и она в принципе на такое неспособна. Об этом в эфире программы «Сегодня утром» на «Звезде» заявил военный обозреватель Виктор Литовкин.

«Это старый "Минитмен". Ничего там нового нет. И гиперзвуковой скорости тоже нет», - сказал эксперт.

Также он отметил, что Пентагону пришлось использовать ракету из складских запасов, а не из шахты на боевом дежурстве.

«С шахты вытаскивать ракету, которая стоит там 40 лет, очень опасно, с одной стороны. С другой - очень трудоемко, дорого и долго», - добавил Литовкин.

Напомним, 4 июня Соединенные Штаты провели испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III. Целью запуска американцы заявили «демонстрацию готовности ядерных сил».