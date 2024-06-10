МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Конкурс «ЗВЕЗДА-2024» Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Радио
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Эксперт Литовкин заявил, что в запущенном Minuteman нет ничего нового

Военный обозреватель отметил, что Пентагону пришлось использовать ракету из складских запасов.
Сергей Лебедев 2024-06-10 10:40:00
© Фото: Airman 1st Class Olga Houtsma, Keystone Press Agency, Global Look Press © Видео: ТРК «Звезда»

Американские военные обманули свое население, заявив о том, что в ходе последних испытаний ракета Minuteman III развила гиперзвуковую скорость. Это очень старая ракета, и она в принципе на такое неспособна. Об этом в эфире программы «Сегодня утром» на «Звезде» заявил военный обозреватель Виктор Литовкин.

«Это старый "Минитмен". Ничего там нового нет. И гиперзвуковой скорости тоже нет», - сказал эксперт.

Также он отметил, что Пентагону пришлось использовать ракету из складских запасов, а не из шахты на боевом дежурстве.

«С шахты вытаскивать ракету, которая стоит там 40 лет, очень опасно, с одной стороны. С другой - очень трудоемко, дорого и долго», - добавил Литовкин.

Напомним, 4 июня Соединенные Штаты провели испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III. Целью запуска американцы заявили «демонстрацию готовности ядерных сил».

#пуск #ракета #сша #Пентагон #minuteman iii #гиперзвук #наш эксклюзив #минитмен
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
Фрегаты. Гиперзвук. «Циркон»
2
Связь в СВО
3
Россия-Финляндия. Новая граница с НАТО
4
Командный пункт системы ПРО
5
ТОС. Солнцепек. Огнебаты
6
Духовное оружие
7
Станкостроение. Фильм 2
8
Ремзаводы
9
Станкостроение. Фильм 1
10
Высокоточные комплексы. Всегда в точку
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Эфир Поиск и меню 