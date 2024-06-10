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Премьер Бельгии ушел в отставку после провала на выборах

Его либеральная партия Open VLD получила менее 6% и уступила правой политсиле, которая набрала 18-процентный результат.
Ирина Егорова 2024-06-10 00:40:48
© Фото: James Arthur Gekiere Keystone Press Agency Globallookpress

Премьер-министр Бельгии Александер Де Кроо объявил о своем уходе в отставку после того, как признал поражение своей либеральной партии на выборах в федеральный и региональный парламенты. Об этом сообщает газета Le Soir.

«С завтрашнего дня я подаю в отставку с поста премьер-министра», - сказано в публикации.

Его либеральная партия Open VLD получила менее 6% и уступила правой политсиле N-VA «Фламандский интерес» с 18-процентным результатом по результатам подсчета почти 90 процентов голосов.

Де Кроо будет исполнять обязанности до тех пор, пока не будет сформировано новое правительство.

Напомним, в 27 странах Европейского союза с 6 по 9 июня проходит голосование на выборах в Европарламент. Более 360 миллионов граждан ЕС имеют возможность изъявить свою волю на этих выборах. Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон, чья партия проиграла на выборах в Европарламент, заявил о роспуске Национального собрания и проведении досрочных парламентских выборов. 

#Европарламент #Выборы #Бельгия #премьер-министр #отставка #Александер Де Кроо
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