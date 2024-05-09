Ветераны рассказали об эмоциях после Парада Победы в Хабаровске

В Хабаровске состоялся парад в честь 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. В нем приняли участие в составе пеших парадных расчетов более 2,6 тысячи человек. На самый масштабный Парад Победы на Дальнем Востоке, несмотря на холодную погоду и дождь, пришли посмотреть ветераны ВОВ.

«Мы узнали, что на свободе, что с нашими. Это самый дорогой для меня праздник», - рассказывает ветеран Великой Отечественной войны Жанна Косач.

Впервые участниками шествия на Параде Победы в Хабаровске стали парадный расчет молодежного объединения окружного казачьего общества Хабаровского края Уссурийского суворовского военного училища, а также сводная рота военнослужащих специальной военной операции РФ.

По площади имени Ленина в первый раз на параде проехали тактические вездеходы «Ерофей». Багги выпускают в Хабаровске и уже второй год поставляют в зону СВО. Всего в параде на Дальнем Востоке было задействовано около 90 образцов военной и специальной техники, а также вооружения времен Великой Отечественной войны, в том числе легендарные танки Т-34 и ИС-3, советская боевая машина реактивной артиллерии «Катюша» и самоходная артиллерийская установка ИСУ-152.