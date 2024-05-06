Лидеры восьми стран посетят парад 9 мая в России

Лидеры Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении, а также президент Кубы Мигель Марио Диас-Канель Бермудес, президент Лаоса Тхонглун Сисулит и президент Гвинеи-Бисау Сисоку Эмбало посетят Россию 9 мая и примут участие в Параде Победы. Об этом журналистам сообщил помощник Путина Юрий Ушаков.

В 2024 году парад проходит в ознаменование 79-летия Победы в Великой Отечественной войне. Ушаков отметил, что премьер-министру Армении Николу Пашиняну и президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву не удастся посетить торжественное мероприятие.

По словам Ушакова, для участия в Параде Победы также приглашены руководители исполнительных органов СНГ, Союзного государства, ОДКБ, ЕАЭС, Евразийского банка развития, Шанхайской организации сотрудничества и ряда других государств, а также представители дипломатических миссий и военные атташе из дружественных государств.

Девятого мая также президент России Владимир Путин проведет встречи с лидерами Кубы, Лаоса и Гвинеи-Бисау. Кроме того, президент Лаоса Тхонглун Сисулит также встретится с Дмитрием Медведевым и посетит Санкт-Петербург.

Ранее в Москве состоялась генеральная репетиция Парада Победы на Красной площади.