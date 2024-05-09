Китайская делегация посетила Парад Победы во Владивостоке

Во Владивостоке прошел военный парад, посвященный Победе в Великой Отечественной войне. На зрительских местах сидят почетные гости - ветераны ВОВ. Также своими глазами увидеть Парад Победы приехали гости разных стран, в том числе делегация из Китая.



«У нас с Россией большая и хорошая дружба. Хотим посмотреть, какой у вас большой праздник. Очень любим Россию», - делится впечатлениями туристка из Китая Чжен Линь.



Военнослужащие СВО приняли участие в Параде Победы. Возглавил шествие парадного расчета 155-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Тихоокеанского флота гвардии майор Леонид Жаплов, награжденный орденом Мужества.



«Как дух, так и воля настолько усилилась, что праздник является основной частью моей жизни», - рассказал заместитель командира взвода десантно-штурмовой роты Николай Давыдов.



В торжественном марше продемонстрировали ретро и современные образцы отечественной военной промышленности, в том числе танки Т-80БВ, автомобиль группы разминирования САГР, грозные береговые ракетные комплексы «Бал» и «Бастион», а также робота-сапера «Уран-14».