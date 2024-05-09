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Китайская делегация посетила Парад Победы во Владивостоке

В Параде Победы приняли участие герои СВО.
Максим Низкодубов Услада Дубинина 2024-05-09 09:26:27
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Во Владивостоке прошел военный парад, посвященный Победе в Великой Отечественной войне. На зрительских местах сидят почетные гости - ветераны ВОВ. Также своими глазами увидеть Парад Победы приехали гости разных стран, в том числе делегация из Китая.


«У нас с Россией большая и хорошая дружба. Хотим посмотреть, какой у вас большой праздник. Очень любим Россию», - делится впечатлениями туристка из Китая Чжен Линь.


Военнослужащие СВО приняли участие в Параде Победы. Возглавил шествие парадного расчета 155-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Тихоокеанского флота гвардии майор Леонид Жаплов, награжденный орденом Мужества. 


«Как дух, так и воля настолько усилилась, что праздник является основной частью моей жизни», - рассказал заместитель командира взвода десантно-штурмовой роты Николай Давыдов.


В торжественном марше продемонстрировали ретро и современные образцы отечественной военной промышленности, в том числе танки Т-80БВ, автомобиль группы разминирования САГР, грозные береговые ракетные комплексы «Бал» и «Бастион», а также робота-сапера «Уран-14».

#9 мая #Парад Победы #день победы #Владивосток #Туристы #наш эксклюзив
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