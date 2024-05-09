МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Конкурс «ЗВЕЗДА-2024» Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Радио
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Жительница Белгорода рассказала, что чудом спаслась от обстрела ВСУ

По словам собеседницы «Звезды», она не успела вовремя среагировать.
Глеб Владовский 2024-05-09 08:14:01
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Жительница Белгорода рассказала, как сильно пострадал спальный район из-за обстрела со стороны украинских боевиков.

По словам очевидицы, многоэтажные здания получили серьезные повреждения в районе седьмого и восьмого этажей.

«Я живу на втором этаже, и у меня тоже выбило окно... Чудом спаслись, потому что не успели вовремя среагировать», - рассказала «Звезде» женщина.

Она также добавила, что при таких ударах остаться в живых очень сложно.

Ранее сообщалось об обстреле спального района Белгорода, в результате которого пострадали восемь мирных жителей, также многочисленные повреждения получили несколько зданий и автомобили. 

#белгородская область #белгород #наш эксклюзив #обстрел всу
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
Духовное оружие
2
Станкостроение. Фильм 2
3
Ремзаводы
4
Станкостроение. Фильм 1
5
Высокоточные комплексы. Всегда в точку
6
Военные микротурбины
7
Новый русский Суперджет
8
«Кронштадт». Самая тихая из подлодок
9
КРЭТ. Часть 2
10
КРЭТ. Часть 1
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Эфир Поиск и меню 
20240508.1213