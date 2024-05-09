Жительница Белгорода рассказала, что чудом спаслась от обстрела ВСУ

Жительница Белгорода рассказала, как сильно пострадал спальный район из-за обстрела со стороны украинских боевиков.

По словам очевидицы, многоэтажные здания получили серьезные повреждения в районе седьмого и восьмого этажей.

«Я живу на втором этаже, и у меня тоже выбило окно... Чудом спаслись, потому что не успели вовремя среагировать», - рассказала «Звезде» женщина.

Она также добавила, что при таких ударах остаться в живых очень сложно.

Ранее сообщалось об обстреле спального района Белгорода, в результате которого пострадали восемь мирных жителей, также многочисленные повреждения получили несколько зданий и автомобили.