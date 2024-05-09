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Восемь человек и 20 жилых домов пострадали при обстреле ВСУ Белгорода

По предварительным данным, в результате обстрела боевиками, восемь мирных жителей получили ранения различной степени тяжести.
Владислав Кустов Глеб Владовский 2024-05-09 06:21:35
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Несколько жилых домов и десятки автомобилей получили серьезные повреждения в результате недавнего обстрела со стороны украинских боевиков.

На опубликованных кадрах видны последствия обстрелов зданий одного из спальных районов города и повреждения автомобилей, пострадавших в результате атаки ВСУ.

«По предварительный информации, восемь человек пострадали: семь взрослых и один ребенок. Четыре человека с осколочными ранениями различных частей тела бригадами скорой доставлены в городскую больницу №2 города Белгорода, вся необходимая помощь оказывается», - сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Глава региона подчеркнул, что разрушения выявлены в 34 квартирах в 19 многоквартирных домах, одном частном жилом доме и 37 транспортных средствах. Он также добавил, что информация о повреждениях уточняется.

Напомним, что украинские боевики ранним утром обстреляли один из спальных районов Белгорода. В результате загорелись несколько десятков автомобилей, часть из которых сгорела дотла.

#белгород #ЧП #наш эксклюзив #Вячеслав Гладков #обстрел всу
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