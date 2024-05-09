На параде в Хабаровске показали тактический багги для зоны СВО «Ерофей»

В Параде Победы в Хабаровске в этом году принимает участие уникальный экспонат - тактический вездеход «Ерофей». Корреспондент «Звезды» Мария Герман прокатилась на нем по городским улицам.

Изначально его придумали для развития туризма на Дальнем Востоке, чтобы можно было добраться в самые отдаленные места. Однако его ходовые возможности не остались незамеченными со стороны военнослужащих - теперь его поставляют в зону специальной военной операции.

«Ерофей» может развить скорость 100 километров в час и при этом маневрировать по пересеченной местности.

Не обошлось и без совершенствования конструкции: на вездеход поставили бронезащиту и крепление для стрелкового оружия. В таком виде он может выполнять различные задачи и обеспечивать работу медиков на линии боевого соприкосновения.

Участвующий в параде Победы военнослужащий рассказал, что «Ерофей» имеет автомобильный двигатель, у него высокая проходимость и есть несколько навесов, что позволяет применять различное вооружение, например, пулемет, АГС (автоматический гранатомет на станке).