МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Конкурс «ЗВЕЗДА-2024» Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Радио
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Несколько авто выгорели дотла после обстрела ВСУ двора в Белгороде

Пожарные начали тушить загоревшиеся автомобили, припаркованные в одном из дворов спального района Белгорода, некоторые из них выгорели полностью.
Владислав Кустов Дарина Криц 2024-05-09 05:31:09
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Праздничный день 9 мая в Белгороде омрачился обстрелом со стороны украинских националистов. Ранним утром, когда еще не было 5 часов, они нанесли удар по двору одного из жилых дворов в спальном районе города.

Местные жители слышали не менее 10 разрывов снарядов. Сотрудники пожарных служб начали тушить загоревшиеся автомобили, припаркованные во дворе.

Очевидцы рассказали корреспонденту «Звезды», что слышали громкие взрывы, а их автомобиль частично пострадал - в его лобовое стекло попало пару осколков.

«Бахи сильные были. Мы на 9 этаже, прям аж сильно-сильно нас трясло. <...> Наверно да, "поздравить" нас решили», - рассказали мужчина и женщина.

По их словам, таким образом украинские националисты поздравили белгородцев с Днем Победы.

 

#пожар #белгород #ЧП #наш эксклюзив #обстрел всу #авто сгорели
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
Духовное оружие
2
Станкостроение. Фильм 2
3
Ремзаводы
4
Станкостроение. Фильм 1
5
Высокоточные комплексы. Всегда в точку
6
Военные микротурбины
7
Новый русский Суперджет
8
«Кронштадт». Самая тихая из подлодок
9
КРЭТ. Часть 2
10
КРЭТ. Часть 1
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Эфир Поиск и меню 
20240508.1213