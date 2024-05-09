Несколько авто выгорели дотла после обстрела ВСУ двора в Белгороде

Праздничный день 9 мая в Белгороде омрачился обстрелом со стороны украинских националистов. Ранним утром, когда еще не было 5 часов, они нанесли удар по двору одного из жилых дворов в спальном районе города.

Местные жители слышали не менее 10 разрывов снарядов. Сотрудники пожарных служб начали тушить загоревшиеся автомобили, припаркованные во дворе.

Очевидцы рассказали корреспонденту «Звезды», что слышали громкие взрывы, а их автомобиль частично пострадал - в его лобовое стекло попало пару осколков.

«Бахи сильные были. Мы на 9 этаже, прям аж сильно-сильно нас трясло. <...> Наверно да, "поздравить" нас решили», - рассказали мужчина и женщина.

По их словам, таким образом украинские националисты поздравили белгородцев с Днем Победы.