ЦАХАЛ заявил, что имеет достаточно оружия для операции в Рафахе

Для проведения планируемых миссий в секторе Газа, в том числе в городе Рафах на границе с Египтом, у Израиля имеются необходимые запасы снарядов. Об этом во время брифинга сообщил официальный представитель ЦАХАЛ (Армии обороны Израиля) Даниэль Хагари, комментируя вопрос о заявлениях США ограничить Израиль в боеприпасах, если тот войдет в Рафах.

«У Армии обороны Израиля есть боеприпасы для миссий, которые планируются. В том числе для миссий в Рафахе у нас есть все необходимое», - заявил Хагари.

Он добавил, что израильская сторона находится в постоянном контакте с американской, в то числе и по вопросам оказания помощи, а начальник Генштаба ЦАХАЛ Герци Халеви на связи с командующим Центральным командованием ВС США Майклом Куриллой. При этом любые разногласия, продолжил Хагари, Тель-Авив и Вашингтон решают за закрытыми дверями.

В то же время советник офиса премьер-министра Биньямина Нетаньяху Дмитрий Гендельман сообщил, что Израиль сожалеет о готовности США ограничить его в боеприпасах, в то время как армия уже стоит на пороге «уничтожения последнего оплота» боевых отрядов радикального палестинского движения ХАМАС в секторе Газа.

«Израиль сожалеет, что, будучи на пороге уничтожения последнего оплота террористической организации ХАМАС, не получает полной поддержки в таком критическом вопросе, как поставки оружия, со стороны ближайшего союзника США», - написал Гендельман.

Напомним, президент США Джо Байден пригрозил Израилю прекращением поставок оружия при вторжении в Рафах. В частности, это касается авиационных бомб и артиллерийских снарядов.