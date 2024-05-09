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Путин поблагодарил президента Лаоса за переданные России танки Т-34

Российский президент подчеркнул, что Т-34 являются символом Победы для России и что они важны для воспитательной работы с молодежью.
Анастасия Бобылева 2024-05-09 23:59:51
© Фото: Alexander Astafyev Russian Presi Globallookpress

Президент РФ Владимир Путин выразил благодарность президенту Лаосской Народно-Демократической Республики Тхонглуну Сисулиту за передачу России танков Т-34. Он сказал об этом во время встречи с коллегой в Кремле.

«Кстати говоря, мы благодарны вам за то, что передали нам танки Т-34 - они являются символом Победы», - цитирует российского лидера RT.

Путин отметил, что эти танки нужно показывать россиянам, это важно в воспитательной работе с молодежью.

Ранее были опубликованы кадры легендарного Т-34 во время парада на Красной площади. Он возглавил группу военной техники на мероприятии.

Лаос в 2019 году передал России 30 танков Т-34 в рамках военно-технического сотрудничества. Они находились на вооружении лаосской армии и потому были в исправном состоянии.

#Россия #в стране и мире #Т-34 #Лаос #Владимир Путин
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