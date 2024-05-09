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В Гаване возложили венки к мемориалу по случаю Дня Победы

В церемонии принял участие посол России на Кубе.
Мария Зайцева 2024-05-09 22:08:35
© Фото: Thomas Dressler http imagebroker.com#search Globallookpress

В Гаване на Кубе прошла церемония возложения венков к мемориалу советскому солдату-интернационалисту, она была посвящена 79-ой годовщине Дня Победы. Об этом сообщает российская дипломатическая миссия.

Мемориал советскому солдату-интернационалисту был сооружен в Гаване в 1978, в честь 60-ой годовщины Вооруженных Сил Советского Союза.

В церемонии возложения приняли участие посол России на Кубе Виктор Коронелли, министр Революционных вооружённых сил республики Альваро Лопес, послы Азербайджана, Белоруссии и Казахстана, президент Кубинского института дружбы с народами Фернандо Гонсалес, военные атташе острова, дипломаты дружественных государств, представители правительства страны, россияне и желающие кубинцы.

Глава военно-воздушных сил Кубы выступил с речью, в которой отметил решающий вклад СССР в победе над нацизмом и призвал к сотрудничеству России и Кубы перед общими угрозами.

Перед церемонией участники также высадили шесть молодых сосен в честь участников ВОВ, проведя традиционную акцию «Сад памяти».

9 мая церемонии возложения цветов и шествия «Бессмертного полка» прошли по всему миру. В Берлине акции помешали полицейские.

#в стране и мире #9 мая #день победы #Куба #Гавана #венки #мемориал советскому солдату
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