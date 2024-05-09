Российские ПВО сбили два украинских БПЛА под Белгородом

Дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили два украинских беспилотных летательных аппарата над территорией Белгородской области. Об этом сообщает Министерство обороны России в телеграм-канале.

В период с 20:30 по 21:30 ВС РФ пресекли две попытки киевского режима совершить террористические атаки с помощью БПЛА самолетного типа по объектам России.

Ранее 9 мая над Белгородской областью российские военнослужащие уничтожили 15 снарядов РСЗО Vampire, а также беспилотные летательные аппараты самолетного типа.