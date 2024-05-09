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Российские ПВО сбили два украинских БПЛА под Белгородом

Дежурные средства ПВО сбили два украинских БПЛА.
Мария Зайцева 2024-05-09 22:42:04
© Фото: Алексей Иванов ТРК Звезда

Дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили два украинских беспилотных летательных аппарата над территорией Белгородской области. Об этом сообщает Министерство обороны России в телеграм-канале.

В период с 20:30 по 21:30 ВС РФ пресекли две попытки киевского режима совершить террористические атаки с помощью БПЛА самолетного типа по объектам России.

Ранее 9 мая над Белгородской областью российские военнослужащие уничтожили 15 снарядов РСЗО Vampire, а также беспилотные летательные аппараты самолетного типа.

#в стране и мире #ВС РФ #пво #бпла #Украина #белгородская область
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