Военная полиция РФ блокировала колонну «международной коалиции» в Сирии

В Сирийской Арабской Республике около пункта Сармоак-Фаукани города Хасеке военная полиция ВС России заблокировала путь недеконфликтованной колонне «международной антитеррористической коалиции». Об этом сообщается в брифинге Центра по примирению враждующих сторон в Сирии.

Колонна состояла из шести боевых машин пехоты «Бредли» и двух пикапов. После блокировки колонна развернулась и уехала назад.

Удары ВКС также поразили две базы боевиков, которые вышли из зоны Эт-Танф и укрывались в труднодоступных местах горных массивов Аль-Амур города Хомс. От атак ВС РФ погибло не менее шести боевиков, уничтожен склад боеприпасов и материальных средств.

В конце апреля Воздушно-космические силы России уничтожили два места базирования боевиков из зоны Эт-Танф.