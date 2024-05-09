МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Конкурс «ЗВЕЗДА-2024» Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Радио
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Военная полиция РФ блокировала колонну «международной коалиции» в Сирии

Колонна состояла из шести БМП «Бредли» и двух пикапов.
Мария Зайцева 2024-05-09 22:29:01
© Фото: Михаил Алаеддин РИА Новости

В Сирийской Арабской Республике около пункта Сармоак-Фаукани города Хасеке военная полиция ВС России заблокировала путь недеконфликтованной колонне «международной антитеррористической коалиции». Об этом сообщается в брифинге Центра по примирению враждующих сторон в Сирии.

Колонна состояла из шести боевых машин пехоты «Бредли» и двух пикапов. После блокировки колонна развернулась и уехала назад.

Удары ВКС также поразили две базы боевиков, которые вышли из зоны Эт-Танф и укрывались в труднодоступных местах горных массивов Аль-Амур города Хомс. От атак ВС РФ погибло не менее шести боевиков, уничтожен склад боеприпасов и материальных средств.

В конце апреля Воздушно-космические силы России уничтожили два места базирования боевиков из зоны Эт-Танф.

#в стране и мире #сирия #ВС РФ #боевики #Военная полиция #международная коалиция #ЦПВС РФ
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
Духовное оружие
2
Станкостроение. Фильм 2
3
Ремзаводы
4
Станкостроение. Фильм 1
5
Высокоточные комплексы. Всегда в точку
6
Военные микротурбины
7
Новый русский Суперджет
8
«Кронштадт». Самая тихая из подлодок
9
КРЭТ. Часть 2
10
КРЭТ. Часть 1
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Эфир Поиск и меню 
20240508.1213