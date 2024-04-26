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ВКC России уничтожили две базы боевиков в Сирии

По сообщению ведомства, авиация «международной антитеррористической коалиции» во главе с США продолжает создавать опасные ситуации в небе Сирии.
Мария Зайцева 2024-04-26 22:52:43
© Фото: Ammar Xinhua Globallookpress

За сутки 26 апреля Воздушно-космические силы России уничтожили два места базирования боевиков из зоны Эт-Танф, которые укрывались в горном хребте Аль-Амур в городе Хомс. Об этом сообщает Минобороны в брифинге Центра по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев в Сирийской Арабской Республике.

По данным брифинга, в провинции Идлиб ранен один сирийский военнослужащий в результате обстрела из крупнокалиберного пулемета со стороны террористов.

Со стороны «коалиции» ВКС РФ зафиксировали четыре случая нарушения Протоколов деконфликтации, которые связаны с несогласованными с российской стороной полетами беспилотников. По данным ведомства, авиация «международной антитеррористической коалиции» во главе с США продолжает создавать опасные ситуации в небе Сирии.

Ранее ЦПВС заявили об увеличении диверсионной активности боевиков в Сирии.

#вкс россии #в стране и мире #сирия #боевики #Хомс #ЦПВС в САР
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