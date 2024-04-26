ВКC России уничтожили две базы боевиков в Сирии

За сутки 26 апреля Воздушно-космические силы России уничтожили два места базирования боевиков из зоны Эт-Танф, которые укрывались в горном хребте Аль-Амур в городе Хомс. Об этом сообщает Минобороны в брифинге Центра по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев в Сирийской Арабской Республике.

По данным брифинга, в провинции Идлиб ранен один сирийский военнослужащий в результате обстрела из крупнокалиберного пулемета со стороны террористов.

Со стороны «коалиции» ВКС РФ зафиксировали четыре случая нарушения Протоколов деконфликтации, которые связаны с несогласованными с российской стороной полетами беспилотников. По данным ведомства, авиация «международной антитеррористической коалиции» во главе с США продолжает создавать опасные ситуации в небе Сирии.

Ранее ЦПВС заявили об увеличении диверсионной активности боевиков в Сирии.