Писториус заявил об отправке Украине трех американских РСЗО HIMARS

Германия собирается поставить Украине три реактивные системы залпового огня HIMARS, произведенные в США. Об этом в четверг заявил министр обороны страны Борис Писториус.

Писториус во время визита в Штаты подтвердил, что ФРГ сотрудничает с США в вопросе по поставке РСЗО и намеревается отправить Киеву три системы.

В марте Германия объявила, что выделит Украине пакет военной помощи на 500 миллионов евро, куда войдут 10 тысяч артиллерийских снарядов. Тогда же министр обороны ФРГ отметил, что США остаются надежным партнером страны.