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Германия объявила о пакете военной помощи Украине на 500 миллионов евро

В пакет войдут 10 тысяч артиллерийских снарядов из арсеналов бундесвера.
Андрей Аркадьев 2024-03-19 16:31:01
© Фото: Janine Schmitz, photothek.net, www.imago-images.de, Global Look Press

Берлин выделит пакет военной помощи Киеву на 500 миллионов евро, заявил сегодня министр обороны ФРГ Борис Писториус на встрече контактной группы по Украине на авиационной базе Рамштайн.

В пакет войдут 10 тысяч артиллерийских снарядов. Писториус также заявил, что США по-прежнему остаются надежным партнером Германии.

На прошлой неделе канцлер Германии Олаф Шольц после встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном и премьер-министром Польши Дональдом Туском заявил, что западные союзники Украины создают новую коалицию для снабжения ее артиллерией большой дальности. Такая коалиция будет создана в рамках формата «Рамштайн».

Ранее Макрон заявил, что ограничений в поддержке Киева быть не может, включая даже возможность присутствия войск западных стран на территории Украины. Шольц же исключил отправку войск на Украину.

#в стране и мире #Украина #Германия #писториус
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