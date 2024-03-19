Германия объявила о пакете военной помощи Украине на 500 миллионов евро

Берлин выделит пакет военной помощи Киеву на 500 миллионов евро, заявил сегодня министр обороны ФРГ Борис Писториус на встрече контактной группы по Украине на авиационной базе Рамштайн.

В пакет войдут 10 тысяч артиллерийских снарядов. Писториус также заявил, что США по-прежнему остаются надежным партнером Германии.

На прошлой неделе канцлер Германии Олаф Шольц после встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном и премьер-министром Польши Дональдом Туском заявил, что западные союзники Украины создают новую коалицию для снабжения ее артиллерией большой дальности. Такая коалиция будет создана в рамках формата «Рамштайн».

Ранее Макрон заявил, что ограничений в поддержке Киева быть не может, включая даже возможность присутствия войск западных стран на территории Украины. Шольц же исключил отправку войск на Украину.