Севастопольские кадеты поприветствовали кортеж с ветеранами ВОВ

В Севастополе юные кадеты-нахимовцы поприветствовали ветеранов Великой Отечественной войны. Был волнительный момент для этих мальчишек. Скромный, но почетный кортеж под военный марш устремился к Вечному огню.

По аллее славы проехали ветераны ВОВ - два участника войны и жительница осажденного Севастополя Антонина Александровна Деева. Ей было девять, когда наступил самый счастливый день в ее жизни. Ровно 80 лет назад 9-го мая 44-го Красная Армия освободила ее родной город.

«Когда уже объявили, что освободили Севастополь, такого салюта я в жизни никогда не видела. Потому что стреляло все. Все, что могло стрелять в Севастополе. Стреляли солдаты, били пушки, корабли стреляли. Это была такая радость, что закончились наши муки», - поделилась Антонина Деева.

Евгений Федорович Рогов тоже помнит тот салют. Он последний из оставшихся в живых освободителей Севастополя. Командовал стрелковым взводом. На груди много наград. Есть медаль за отвагу. Ордена боевого красного знамени и Отечественной войны. Сражался под Сталинградом. А потом и здесь, на Крымской земле.

Решающая битва за Севастополь состоялась именно на Сапун-горе. Высота, которую брали штурмом бойцы-красноармейцы, чтобы войти в город. Именно отсюда покатилась победная волна. Но сначала на этих крутых склонах нашим штурмовым отрядам пришлось очень непросто. В память о них и о том сражении сегодня здесь мемориал Победы.

«По колено в крови здесь ходили?! Да! Бой был страшный … Нигде не было быстрого продвижения. Переходил бой часто в рукопашные схватки. Мы вели бои за первую позицию, а таких позиций на Сапун-горе было четыре», - рассказала заведующая музейным отделом истории Великой Отечественной войны Ирина Агишева.

С третьего рывка наши бойцы вышли на гребень Сапун-горы. Водрузили на вершине Знамя Победы. Сегодня у обелиска славы - тоже знамена с историей. Семь флагов частей и подразделений, принимавших участие в боях за Севастополь.

«В ходе обороны Севастополя он доставлял технику и личный состав в осажденный Севастополь Занимался эвакуацией раненых. В 42-м в ходе бомбового удара он был потоплен. Экипажу удалось сохранить флаг и сегодня он здесь на Сапун-горе снова в строю», - рассказал о своем прапрадеде матрос Владимир Сысуев.

Его прапрадед, рядовой стрелок, был партизаном в белгородских лесах. А он - курсант, ракетчик на Черноморском флоте. Военная династия, где есть и солдаты и матросы. Это и сегодня показатель единства в борьбе с фашистами наших армии и флота. Цель у них общая - одна на все времена - не допустить врага на родную землю.

Ранее в музее «Крепость Керчь» показали, как выживали ее защитники в Великую Отечественную войну. В Керчи в годы ВОВ находилась главная база авиации Черноморского флота. В ее тайных погребах хранился весь ее боевой арсенал - 4 000 тонн авиабомб.