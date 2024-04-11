В музее «Крепость Керчь» показали, как выживали ее защитники в ВОВ

Солдаты в Керченской крепости в годы войны собирали воду в каски по капле с потолков, потому что выходить наружу было опасно. Половина из тех, кто поднимался к колодцам, не возвращались.

Наш корреспондент побывал в крепости Керчь в день 80-летия освобождения города-героя. Нашему телеканалу рассказали о том, как выживали солдаты в подземных военных гарнизонах. 170 дней и ночей им приходилось справляться без еды и воды, а в моменты газовых атак фашистов они укрывались в газоубежищах.

В Керчи в годы войны находилась главная база авиации Черноморского флота. И весь ее боевой арсенал - 4 000 тонн авиабомб - хранился здесь в тайных погребах.



В эту же ночь на другом конце города, в Аджимушкае, в катакомбы спускается целый гарнизон. Даже после эвакуации основных сил часть бойцов остается защищать Керчь. Они скрываются от фашистов в каменоломнях. Сырые, темные и холодные лабиринты сами по себе становятся испытанием. 170 дней и ночей выживали без еды и дневного света.



Вылазки за водой наружу обходились очень дорого. За ведро воды расплачивались ведром солдатской крови. Половина из тех, кто вылезал к колодцам, больше не возвращались. Воду стали собирать по капле в солдатские каски с потолка. Сюда проникали дождевые и грунтовые воды, но очень медленно.

Более 30 входов и выходов. Причем кое-где мог свободно проехать грузовик. Но штурмовать аджимушкайские лабиринты фашисты не решаются. Травят тех, кто внутри, газом и устраивают обвалы. Некоторые ходы до сих пор засыпаны.

«Там делали заградительные стенки толщиной в метр - они изнутри делались, а щели тщательно промазывались, чтобы газ не проходил. Люди не просто жили в таких условиях - холод, голод и жажда, - но и постоянно вели борьбу с врагом. Это просто потрясает», - рассказала младший научный сотрудник Восточно-крымского историко-культурного музея-заповедника Олеся Головина.

Освободительным для города и всего полуострова стал третий сталинский удар, или Крымская наступательная операция. Подготовил плацдарм Керченско-Эльтигенский десант.

«Наши войска заняли часть территории города и Керченского полуострова и дошли до речки Мелек Чесме. Позиции противников были очень близко расположены, практически на расстоянии броска гранаты - где-то 50 метров друг от друга! Очень близко», - рассказала старший научный сотрудник Восточно-крымского историко-культурного музея-заповедника Валентина Климчук.

С высадки в Эльтигене прошло пять месяцев до полного освобождения Керчи. Решающим стал ночной штурм 11 апреля.

Передовые отряды захватывают немецкие позиции, траншеи. Отвоевывают главную высоту - гору Митридат, откуда работала артиллерия противника. К 6 утра Керчь полностью освобождена. А наше наступление продвигается дальше - на Севастополь.

До Ак-Монайских позиций было три линии обороны со стороны Керчи. Это был важный рубеж, перейти который означало получить доступ вглубь полуострова. Сейчас это место тоже обозначено по-особому - заградительными укреплениями.

Здесь много лет каждая экскурсия завершается минутой молчания. Местная традиция. И пусть не каждый герой известен. Но никто из них не забыт.

Ранее в рамках мультимедийного историко-познавательного проекта «Победное дыхание крымской весны 44-го» Минобороны России рассекретило документ об уничтожении 44 немецких танков за два дня в Крыму в годы Великой Отечественной войны. Речь идет о боях на Перекопе и на берегу Сиваша, где противник сражался особенно яростно.