Мирная жительница погибла от обстрела ВСУ под Курском

Вооруженные силы Украины совершили атаку на поселок Теткино в Глушковском районе Курской области, в результате обстрелов погибла мирная жительница. Об этом сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт в своем официальном телеграм-канале.

При обстреле ВСУ произошло прямое попадание в дом, где находилась женщина. Она скончалась. Другая женщина получила осколочные ранения, после чего ее доставили в районную больницу и оказали первую медицинскую помощь. Губернатор выразил соболезнования близким погибшей.

При обстреле также было разрушено кафе, пострадавших нет. Старовойт пообещал оказать собственнику необходимую помощь.

Ранее 9 мая под Белгородом погибла мирная жительница, находившаяся на улице во время обстрела украинских боевиков.