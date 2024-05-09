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Мирная жительница погибла от обстрела ВСУ под Курском

Еще одна женщина получила осколочные ранения.
Мария Зайцева 2024-05-09 19:47:19
© Фото: Алексей Иванов ТРК Звезда

Вооруженные силы Украины совершили атаку на поселок Теткино в Глушковском районе Курской области, в результате обстрелов погибла мирная жительница. Об этом сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт в своем официальном телеграм-канале.

При обстреле ВСУ произошло прямое попадание в дом, где находилась женщина. Она скончалась. Другая женщина получила осколочные ранения, после чего ее доставили в районную больницу и оказали первую медицинскую помощь. Губернатор выразил соболезнования близким погибшей.

При обстреле также было разрушено кафе, пострадавших нет. Старовойт пообещал оказать собственнику необходимую помощь.

Ранее 9 мая под Белгородом погибла мирная жительница, находившаяся на улице во время обстрела украинских боевиков.

#в стране и мире #Курская область #ВСУ #Обстрел #роман старовойт #мирная жительница
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