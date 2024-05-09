Bild: шпиц Лукашенко стал «отвлекающим маневром» на Параде Победы

Шпиц Умка, принадлежащий президенту Белоруссии Александру Лукашенко, стал «отвлекающим маневром» на параде в честь Дня Победы. Об этом сообщает издание Bild с ссылкой на эксперта немецкой газеты по анализу открытых данных Юлиана Репке.

Эксперт написал, что собака Лукашенко отвлекала всех от недостатка высокопоставленных гостей и промозглой погоды. Репке отметил, что шпиц выглядел не особо счастливым.

Ранее появились кадры шпица Умки, который вместе с Александром Лукашенко прибыл в Россию и посетил Парад Победы на Красной площади.