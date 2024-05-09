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Шпиц Лукашенко Умка с трибуны посмотрел Парад Победы

По словам белорусской делегации, Умка приезжает на Парад Победы не в первый раз.
Алексей Курильченко 2024-05-09 13:06:35
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко приехал на Парад Победы в Москве со своим шпицем по кличке Умка. Пса, сидящего на трибуне, запечатлели журналисты «Звезды».

При этом белорусский лидер смотрел парад с другой трибуны. По словам белорусской делегации, Умка приезжает на Парад Победы не в первый раз.

Лукашенко регулярно приводит своего питомца на различные мероприятия, в том числе и официальные. Так, в марте президента запечатлели заслушивающим доклад командования танкового батальона с Умкой на коленях.

Напомним, что в Параде Победы на Красной площади приняли участие свыше 9 000 военнослужащих, в числе которых свыше 1 000 являются участниками СВО.

#9 мая #Парад Победы #Александр Лукашенко #наш эксклюзив #собака #умка
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