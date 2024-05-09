Шпиц Лукашенко Умка с трибуны посмотрел Парад Победы

Президент Белоруссии Александр Лукашенко приехал на Парад Победы в Москве со своим шпицем по кличке Умка. Пса, сидящего на трибуне, запечатлели журналисты «Звезды».

При этом белорусский лидер смотрел парад с другой трибуны. По словам белорусской делегации, Умка приезжает на Парад Победы не в первый раз.

Лукашенко регулярно приводит своего питомца на различные мероприятия, в том числе и официальные. Так, в марте президента запечатлели заслушивающим доклад командования танкового батальона с Умкой на коленях.

Напомним, что в Параде Победы на Красной площади приняли участие свыше 9 000 военнослужащих, в числе которых свыше 1 000 являются участниками СВО.