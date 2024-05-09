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Хакеры помогли латвийцам посмотреть Парад Победы, взломав телеканал

После кибератаки в Латвии отключили кабельные телеканалы.
Игнат Далакян 2024-05-09 18:29:20
© Фото: Stefan Kiefer, imageBROKER, Globallookpress

Латвийский телеканал Balticom атаковали хакеры, после чего по всем программам показывали Парад Победы в Москве. Об этом пишет «360», ссылаясь на главу Национального совета республики по электронным СМИ Иварса Аболиньша.

По его словам, кабельные телеканалы пришлось отключить. Аболиньш отметил, что сейчас профильные ведомства выясняют обстоятельства атаки хакеров.

Ранее на рождественской ярмарке в Риге проверили русские песни, опасаясь восхваления России и Путина. Организаторы концерта обращали внимание на содержание песен на русском языке, в особенности на наличие в них фрагментов, которые могли бы восхвалять Российскую Федерацию или ее президента.

В 2023 году латвийский законодательный орган принял документ, который запрещает публичные мероприятия 9 мая. Правоохранительные органы неоднократно задерживали возлагающих цветы к памятникам советским солдатам активистов. Демонстрация георгиевской ленточки также была запрещена.

#в стране и мире #9 мая #Парад Победы #день победы #Хакеры #Кибератака #Латвия
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