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На ярмарке в Риге проверили русские песни, опасаясь восхваления России и Путина

Организаторы концерта проверили все песни на русском языке на наличие в них фрагментов, которые могли бы восхвалять Россию или Путина.
Алина Луговая 2024-01-07 15:15:01
© Фото: Silas Stein, dpa, Globallookpress

Организаторы концерта на рождественской ярмарке в Риге заранее проверяли содержание песен на русском языке на наличие в них «текстов, восхваляющих Россию». Об этом сообщил вице-мэр столицы Латвии Эдвардс Ратниекс в соцсети X.

В канун Рождества на праздничном концерте в Риге выступил женский вокальный ансамбль с востока Латвии, где проживает много русскоязычного населения. Вокалисты исполняли песни на русском языке в народном стиле.

Журналистка Сармите Колате разместила в соцсетях фрагмент выступления. Вице-мэр Риги ответил, что «такие вещи не вызывают гордости», и пообещал во всем разобраться.

В результате Ратниекс выяснил, что все песни соответствовали тематике ярмарки, а организаторы заранее их просматривали на наличие «текстов, восхваляющих Россию или Путина». Он подчеркнул, что языком общения во время концерта оставался латышский, а сам ансамбль представляет меньшинство, и его поддерживают местные власти и государство.

По словам вице-мера Риги, мероприятие было частным, Рижская дума не участвовала в организации концерта.

В Латвии проживает около 1,8 миллиона человек, около 40% из них - русскоязычные. Государственным языком в стране считается латышский, у русского - статус иностранного.

Ранее президент России Владимир Путин поручил создать платформу с переводами произведений русской классики на иностранные языки до 15 мая 2024 года. Российский лидер подчеркнул, что русскую культуру, в основе которой подлинная свобода и милосердие, любовь к человеку и духовности, отменить невозможно

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