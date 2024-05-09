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В Конгрессе США заявили о начале процедуры отстранения Майка Джонсона

Конгрессвумен Грин сообщила о намерении лишить Джонсона должности после того, как он обеспечил выделение 61 миллиарда долларов на помощь Украине.
Анастасия Бобылева 2024-05-09 01:25:57
© Фото: Rod Lamkey - CNP Consolidated News Photos Globallookpress

В Конгрессе США заявили о начале процедуры отстранения Майка Джонсона от должности спикера Палаты представителей. Об этом на заседании нижней палаты сообщила конгрессвумен Марджори Тейлор Грин.

«Форма резолюции такова: объявление должности спикера Палаты представителей вакантной», - цитирует ее РИА Новости.

Грин заявляла о своем намерении отстранить Джонсона от должности после того, как он, несмотря на мнение республиканского большинства палаты, обеспечил выделение 61 миллиарда долларов на военную помощь Киеву. Тем не менее, велика вероятность того, что затея конгрессвумен не будет успешной, поскольку ее однопартийца могут поддержать не только часть республиканцев, но и демократы.

Ранее сообщалось о том, что Грин назвала Майка Джонсона «предателем страны». Она обвинила его в одобрении финансирования прокси-войны с Россией.

#в стране и мире #конгресс США #палата представителей #марджори тейлор грин #Майк Джонсон
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