Республиканка Грин назвала однопартийца Майка Джонсона предателем

Конгрессвумен от республиканской партии Марджори Тейлор Грин назвала спикера Палаты представителей США Майка Джонсона «предателем страны».

«Нам нужен новый спикер Палаты представителей», - написала она в соцсети Х после принятия законопроекта о финансовой помощи Украине.

Грин обвинила Джонсона в бездействии относительно безопасности национальных границ США на фоне одобрения выделения денег на ведение прокси-войны с Россией. Также гнев конгрессвумен вызвало продление действия программы слежки за людьми за границей без ордера.

Напомним, конгресс США одобрил законопроект о выделении помощи киевскому режиму. На это предусмотрен $61 млрд. Также согласованы программы поддержки Израиля и Тайваня.