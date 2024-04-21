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Республиканка Грин назвала однопартийца Майка Джонсона предателем

Марджори Тейлор Грин обвинила спикера Палаты представителей США Майка Джонсона в одобрении финансирования прокси-войны с Россией.
Ян Брацкий 2024-04-21 07:35:21
© Фото: Rod Lamkey - CNP/Consolidated News Photos, Global Look Press

Конгрессвумен от республиканской партии Марджори Тейлор Грин назвала спикера Палаты представителей США Майка Джонсона «предателем страны».

«Нам нужен новый спикер Палаты представителей», - написала она в соцсети Х после принятия законопроекта о финансовой помощи Украине.

Грин обвинила Джонсона в бездействии относительно безопасности национальных границ США на фоне одобрения выделения денег на ведение прокси-войны с Россией. Также гнев конгрессвумен вызвало продление действия программы слежки за людьми за границей без ордера.

Напомним, конгресс США одобрил законопроект о выделении помощи киевскому режиму. На это предусмотрен $61 млрд. Также согласованы программы поддержки Израиля и Тайваня.

#в стране и мире #Украина #сша #Конгресс #тейлор грин #Майк Джонсон
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