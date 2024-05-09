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Издание Mundo рассказало о сети скрытых заводов украинского министра Камышина

В испанской газете отмечается, что расположение этих заводов строго засекречено.
Игнат Далакян 2024-05-09 16:12:33
© Фото: Kaniuka Ruslan, Keystone Press Agency, Globallookpress

Министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин построил сеть скрытых заводов. По данным испанской газеты Mundo, некоторые из них находятся под землей.

«Некоторые из них находятся под землей, а некоторые на уровне земли, но дублируются, а некоторые даже замаскированы», - пишет издание.

В статье говорится, что местонахождение этих заводов держится в строжайшем секрете.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью журналу Foreign Policy заявил, что более половины энергетической системы страны повреждено. По его словам, любая другая страна в таких же условиях пострадала бы еще сильнее. Кроме того, глава украинского внешнеполитического ведомства признал мастерство Российской Федерации в производстве оружия, которое за два года стало еще выше.

#в стране и мире #Украина #заводы #Александр Камышин #секретные заводы
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