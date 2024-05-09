Министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин построил сеть скрытых заводов. По данным испанской газеты Mundo, некоторые из них находятся под землей.

«Некоторые из них находятся под землей, а некоторые на уровне земли, но дублируются, а некоторые даже замаскированы», - пишет издание.

В статье говорится, что местонахождение этих заводов держится в строжайшем секрете.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью журналу Foreign Policy заявил, что более половины энергетической системы страны повреждено. По его словам, любая другая страна в таких же условиях пострадала бы еще сильнее. Кроме того, глава украинского внешнеполитического ведомства признал мастерство Российской Федерации в производстве оружия, которое за два года стало еще выше.