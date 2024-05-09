Колонна яхт вышла на водное шествие «Бессмертного полка» в Омске

В 79-ю годовщину Дня Победы в Омске на реке Иртыш прошла водная патриотическая акция «Бессмертный полк», колонну из 12 судов возглавила яхта «Сибирь». Об этом сообщается на официальном портале правительства Омской области.

Колонна яхт с флагами и транспарантами «Бессмертного полка» прошла от Зеленого острова, дошла до метромоста, а затем развернулась и направилась к Советскому парку. На судах были изображены портреты героев ВОВ.

Председатель Федерации парусного спорта Омской области, капитан яхты «Сибирь» Сергей Щербаков рассказал, что «Бессмертный полк» проводится на воде с 2020 года, тогда из-за пандемии пришлось переместить патриотическую акцию с берега на воду. Он отметил важность участия в мероприятии и заявил, что День Победы - самый святой и самый важный праздник.

В акции приняли участие волонтеры и юнармейцы, которые также держали в руках портреты родных-фронтовиков.

«Я участвую в этом событии, потому что мой прапрадедушка был участником войны, и я хочу, чтобы как можно больше людей знали его историю», - поделилась ученица 118-й школы из юнармейского отряда «Экипаж» Елизавета Гончаренко.

«Бессмертный полк» прошел и в Пекине, там в акции приняли участие более 700 человек.