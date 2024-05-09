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Мариупольцы стихийно присоединились к автопробегу с «Тигром» во главе

Колонну машин при масштабном автомобильном пробеге в Мариуполе ко Дню Победы возглавит бронеавтомобиль «Тигр».
Игорь Лапик Игнат Далакян 2024-05-09 15:28:36
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

В Мариуполе прошел масштабный автомобильный пробег ко Дню Победы. Он начался у знаменитого здания драмтеатра, которое сейчас находится на реконструкции.

Во главе автомобильной колонны проехал бронеавтомобиль «Тигр» с громкоговорителем. К военным стихийно присоединились автолюбители на легковых машинах, а также местные байкеры. Все единой колонной поехали праздновать святой для всех россиян праздник.

Ранее на Красной площади в Москве прошел главный Парад Победы страны. После шествия военнослужащих по брусчатке проехала колонна военной техники. Ее возглавил легендарный танк Т-34/85.

Участие в Параде Победы приняло множество образцов военной техники - от бронеавтомобилей «Тигр-М» до тактического ракетного комплекса «Искандер-М», ПГРК «Ярс» и зенитных ракетных комплексов С-400 «Триумф».

Напомним, что в параде, приуроченном к 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, приняли участие свыше 9 000 военнослужащих, в числе которых около 1 000 - участники специальной военной операции.

#9 мая #день победы #наш эксклюзив #мариуполь #пробег #автомобильный пробег
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