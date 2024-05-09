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Путин поблагодарил Рахмона за соболезнования после теракта в «Крокусе»

Глава государства подчеркнул, что работа спецслужб России и Таджикистана по реагированию на общие террористические угрозы налажена.
Глеб Владовский 2024-05-09 14:08:38
© Фото: Алексей Майшев, РИА Новости

Президент России Владимир Путин поблагодарил коллегу из Таджикистана Эмомали Рахмона за слова соболезнования, которые он выразил после совершения теракта в «Крокусе».

«Благодарю вас за слова соболезнования, выраженные вами. Вы были одним из первых, кто сказал об этом по случаю теракта», - цитирует его слова ТАСС.

Глава государства подчеркнул что работа спецслужб Таджикистана и России по реагированию на общие угрозы терактов налажена.

Напомним, что 22 марта 2024 года вооруженные люди ворвались в «Крокус Сити Холл», где должен был пройти концерт группы «Пикник». Боевики открыли огонь по посетителям, а затем подожгли здание.

В результате погибли около 145 человек, еще свыше 500 получили ранения различной степени тяжести.

#Россия #в стране и мире #Путин #Теракт #таджикистан #эмомали рахмон #крокус экспо
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