Путин поблагодарил Рахмона за соболезнования после теракта в «Крокусе»

Президент России Владимир Путин поблагодарил коллегу из Таджикистана Эмомали Рахмона за слова соболезнования, которые он выразил после совершения теракта в «Крокусе».

«Благодарю вас за слова соболезнования, выраженные вами. Вы были одним из первых, кто сказал об этом по случаю теракта», - цитирует его слова ТАСС.

Глава государства подчеркнул что работа спецслужб Таджикистана и России по реагированию на общие угрозы терактов налажена.

Напомним, что 22 марта 2024 года вооруженные люди ворвались в «Крокус Сити Холл», где должен был пройти концерт группы «Пикник». Боевики открыли огонь по посетителям, а затем подожгли здание.

В результате погибли около 145 человек, еще свыше 500 получили ранения различной степени тяжести.