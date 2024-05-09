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Король и кронпринц Саудовской Аравии поздравили Россию и Путина с 9 Мая

Они пожелали народу России прогресса и процветания.
Мария Зайцева 2024-05-09 14:45:18
© Фото: Kremlin Pool, Global Look Press

Король Сальман бен Абдул-Азиз Аль Сауд и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд отправили президенту России Владимиру Путину телеграмму с поздравлениями по случаю годовщины Дня Победы. Об этом сообщается в Саудовском агентстве печати.

Король и кронпринц пожелали гражданам России процветания и прогресса. Сальман бен Абдул-Азиз Аль Сауд также пожелал главе государства крепкого здоровья и счастья.

В марте Владимир Путин провел переговоры с кронпринцем Саудовской Аравии, они обсудили эффективность координации Москвы и Эр-Рияда в формате ОПЕК+. В том же телефонном разговоре они договорились о развитии дружеских контактов и взаимовыгодного сотрудничества.

#в стране и мире #9 мая #день победы #Владимир Путин #Мухаммед ибн-Салман аль-Сауд #поздравление #Салман ибн Абдул-Азиз
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