Король и кронпринц Саудовской Аравии поздравили Россию и Путина с 9 Мая

Король Сальман бен Абдул-Азиз Аль Сауд и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд отправили президенту России Владимиру Путину телеграмму с поздравлениями по случаю годовщины Дня Победы. Об этом сообщается в Саудовском агентстве печати.

Король и кронпринц пожелали гражданам России процветания и прогресса. Сальман бен Абдул-Азиз Аль Сауд также пожелал главе государства крепкого здоровья и счастья.

В марте Владимир Путин провел переговоры с кронпринцем Саудовской Аравии, они обсудили эффективность координации Москвы и Эр-Рияда в формате ОПЕК+. В том же телефонном разговоре они договорились о развитии дружеских контактов и взаимовыгодного сотрудничества.