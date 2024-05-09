Парад Победы 2024: прямая трансляция

Парад Победы на Красной площади в Москве традиционно начнется сегодня в 10:00 по московскому времени. В нем примут участие более девять тысяч человек и около 70 единиц военной техники и вооружения.

Ранее Министр обороны России Сергей Шойгу заявлял, что в этом году в Параде будут задействованы участники специальной военной операции.

По брусчатке у Кремля в составе пешей колонны пройдут полки, батальоны и роты по видам и родам войск, расчеты от суворовских, нахимовских, кадетских и музыкального училищ, юнармейцев, женщин-военнослужащих, казаков и сводный военный оркестр.

Финалом торжества по традиции станет пролет легендарных пилотажных групп «Русские Витязи» и «Стрижи».