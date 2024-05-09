Экипажи армейской авиации на Саур-Могиле поприветствовали жителей ДНР

Экипажи армейской авиации на Саур-Могиле в Донецкой Народной Республике поздравили жителей с Днем Победы. Вертолеты маневрировали в воздухе несколько минут.



Ранее, 8 мая, на Саур-Могиле прошла акция, приуроченная ко Дню Победы в Великой Отечественной войне. В ДНР развернули 300-метровую георгиевскую ленту. Решение проводить мероприятие в 4 утра связано с безопасностью участников акции, заявил министр молодежной политики ДНР Кирилл Макаров.

«Это место силы каждого гражданина ДНР, и здесь просыпается патриотизм», - рассказала одна из волонтеров.

Глава ДНР Денис Пушилин 8 мая почтил память погибших героев и возложил цветы у подножия мемориала неизвестному солдату на Саур-Могиле.