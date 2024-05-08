На Саур-Могиле в ДНР развернули 300-метровую георгиевскую ленту

Волонтеры из «Молодой Гвардии Единой России» (МГЕР) и «Молодой Республики» развернули на ступеньках мемориального комплекса «Саур-Могила» в ДНР георгиевскую ленту длиной в 300 метров.

В акции, приуроченной ко Дню Победы, приняли также участие и активисты из Белгородского отделения ВОО МГЕР.

По словам министра молодежной политики ДНР Кирилла Макарова, решение проводить мероприятие в 4 утра 8 мая под покровом темноты связано в первую очередь с безопасностью самих участников.

«Это место силы каждого гражданина ДНР, и здесь просыпается патриотизм... Чтобы подрастающее поколение не забывало, что было несколько лет назад и 80 лет назад», - рассказала одна из волонтеров.

Ранее бойцы СВО записали поздравления для ветеранов Великой Отечественной с праздником Победы.