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Киевляне принесли цветы к Вечному огню, несмотря на перенос Дня Победы

Жители украинской столицы также обнаружили на монументе венок от Зеленского.
Глеб Владовский 2024-05-09 13:38:10
© Фото: Pavlo_bagmut, ZUMAPRESS, Globallookpress

Жители Киева, несмотря на перенос Дня Победы на Украине 9 на 8 мая, осыпали цветами Вечный огонь, находящийся в парке Славы. Об этом сообщило издание «Страна».

По данным информационного портала, киевляне с утра приносят цветы к монументу советским воинам-освободителям. Отмечается, что у этого памятника находится венок от украинского лидера Владимира Зеленского.

«Но когда его возложили - сегодня или вчера (когда в Украине был официальный праздник), неизвестно», - подчеркнули в издании.

Однако не все проходит гладко. Так, пришедшую к монументу в советской форме пенсионерку задержали местные сотрудники правоохранительных органов и составили на нее протокол за ношение запрещенной в стране советской символики.

Напомним, что в 2023 году Зеленский подписал указ о переносе празднования Дня Победы с 9 на 8 мая, переименовав его в День памяти и победы над нацизмом. В то время как на 9 мая Киев утвердил День Европы.

#в стране и мире #9 мая #день победы #Киев #Вечный огонь
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