Жители Киева, несмотря на перенос Дня Победы на Украине 9 на 8 мая, осыпали цветами Вечный огонь, находящийся в парке Славы. Об этом сообщило издание «Страна».

По данным информационного портала, киевляне с утра приносят цветы к монументу советским воинам-освободителям. Отмечается, что у этого памятника находится венок от украинского лидера Владимира Зеленского.

«Но когда его возложили - сегодня или вчера (когда в Украине был официальный праздник), неизвестно», - подчеркнули в издании.

Однако не все проходит гладко. Так, пришедшую к монументу в советской форме пенсионерку задержали местные сотрудники правоохранительных органов и составили на нее протокол за ношение запрещенной в стране советской символики.

Напомним, что в 2023 году Зеленский подписал указ о переносе празднования Дня Победы с 9 на 8 мая, переименовав его в День памяти и победы над нацизмом. В то время как на 9 мая Киев утвердил День Европы.