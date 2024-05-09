Путин: средства борьбы меняются, России надо быть на шаг впереди

Средства вооруженной борьбы постоянно меняются, поэтому России необходимо опережать противника. Об этом заявил Верховный главнокомандующий ВС РФ, президент России Владимир Путин на встрече с командирами подразделений, участвующих в спецоперации, которая состоялась 7 мая по окончании церемонии вступления в должность.

«Современные средства вооруженной борьбы меняются с очень большой скоростью. И если мы хотим быть успешными, мы должны быть всегда на шаг впереди», - сказал Путин.

Президент констатировал, что украинской стороне помогают страны Запада. Как утверждает Путин, западное сообщество спит и видит, чтобы России в сегодняшнем виде не существовало. По словам главы государства, полагавшие, что Москва является слабым звеном, убедились в ошибочности своего мнения. Он указал на необходимость опережать противника на шаг в высоких технологиях.

Обращаясь к участникам спецоперации, Путин заявил, что сегодня российские бойцы достойны отцов, дедов, прадедов, воевавших в годы Великой Отечественной войны и отстоявших страну. Он отметил, что случаи мужества, героизма происходят постоянно, и заверил, что не сомневается в победе над противником.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.