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Путин: средства борьбы меняются, России надо быть на шаг впереди

Чтобы быть успешными, надо быть на шаг впереди в высоких технологиях, отметил президент.
2024-05-09 12:31:42
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Средства вооруженной борьбы постоянно меняются, поэтому России необходимо опережать противника. Об этом заявил Верховный главнокомандующий ВС РФ, президент России Владимир Путин на встрече с командирами подразделений, участвующих в спецоперации, которая состоялась 7 мая по окончании церемонии вступления в должность.

«Современные средства вооруженной борьбы меняются с очень большой скоростью. И если мы хотим быть успешными, мы должны быть всегда на шаг впереди», - сказал Путин.

Президент констатировал, что украинской стороне помогают страны Запада. Как утверждает Путин, западное сообщество спит и видит, чтобы России в сегодняшнем виде не существовало. По словам главы государства, полагавшие, что Москва является слабым звеном, убедились в ошибочности своего мнения. Он указал на необходимость опережать противника на шаг в высоких технологиях.

Обращаясь к участникам спецоперации, Путин заявил, что сегодня российские бойцы достойны отцов, дедов, прадедов, воевавших в годы Великой Отечественной войны и отстоявших страну. Он отметил, что случаи мужества, героизма происходят постоянно, и заверил, что не сомневается в победе над противником.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#ОПК #Путин #СВО #средства борьбы
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