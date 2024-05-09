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Путин выразил уверенность в победе России

Глава государства подчеркнул, что у него нет никаких сомнений на этот счет.
Глеб Владовский 2024-05-09 12:00:15
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Президент России Владимир Путин заявил, что не сомневается в победе России на Украине.

По словам главы государства, когда в России наступают сложные времена, ее народ всегда показывает себя с наилучшей стороны.

«И мужество, и героизм - вне зависимости от возраста. Это, судя по всему, у нас в крови. И то, что сейчас происходит в рамках специальной военной операции - лучшее доказательство», - сказал он на встрече с участниками СВО.

Российский лидер также подчеркнул, что все, кто считал Россию слабым звеном, убедились, что это далеко не так.

Ранее Путин заявил, что успех на поле боя для России является ключевым условием для реализации всех своих задач.

#в стране и мире #ВС РФ #Путин #конфликт на Украине
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