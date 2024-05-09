Российские хакеры разместили поздравление с 9 Мая на сайтах Украины

Хакеры взломали украинские сайты учебных учреждений и разместили на них поздравление президента России Владимира Путина с Днем Победы, об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на участника хакерской группы «Килобайт V». Российские хакеры отметили, что не нарушили работу ресурсов.

«Сегодня российские хакеры успешно поздравили учеников и студентов на сайтах учебных учреждений Украины с нашим общим праздником - Днем Победы», - пишет издание.

Ранее хакеры опубликовали в эфире украинского телеканала пророссийские лозунги. Сообщение в бегущей строке призывало завершить военный конфликт на Украине. Вмешательство хакеров продолжалось около 20 минут.