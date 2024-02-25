Хакеры взломали эфир украинского телеканала и опубликовали пророссийские лозунги

Хакерской атаке подвергся украинский телеканал «Прямой», взломав эфир они разместили вместо информации в бегущей строке пророссийские лозунги.

Изменения в вещании произошли в 18.33, сообщают журналисты, текст был изменен в онлайн-трансляции эфира телеканала «Прямой» на YouTube.

«Была "взломана" бегущая информационная строка, в результате чего вместо новостей там стала транслироваться российская пропаганда», - говорится в сообщении телеканала в Telegram-аккаунте.

Сообщения российских хакеров призывали завершить конфликт на Украине и касались обвинений Зеленского и США в уничтожении Украины. Также прозвучали такие лозунги - «Авдеевка - только начало в войне до "последнего украинца"», «преступную власть к ответу». Вмешательство с публикацией нежелательного для украинцев контента продолжалось около 20 минут. Сейчас, по информации телеканала, специалисты устраняют последствия атаки.