Парад Победы на Красной площади завершился

Парад Победы в честь 79-летия Победы в Великой Отечественной войне завершен. Последними по Красной площади прошли военнослужащие военного оркестра под звуки марша «Прощание славянки».

После завершения торжественной части президент РФ Владимир Путин поблагодарил военнослужащих, принявших участие в параде.

После этого российский лидер вместе с приглашенными главами иностранных государств направился в Александровский сад, чтобы возложить цветы у Могилы Неизвестного Солдата.

Напомним, что в Параде Победы на Красной площади приняли участие свыше 9 000 военнослужащих, в числе которых свыше 1 000 являются участниками СВО.