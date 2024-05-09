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Парад Победы на Красной площади завершился

Вначале по брусчатке прошли пешие парадные расчеты, а затем проехали механизированные колонны военной техники. После этого в небе над Красной площадью пролетели самолеты.
Глеб Владовский 2024-05-09 10:51:16
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Парад Победы в честь 79-летия Победы в Великой Отечественной войне завершен. Последними по Красной площади прошли военнослужащие военного оркестра под звуки марша «Прощание славянки».

После завершения торжественной части президент РФ Владимир Путин поблагодарил военнослужащих, принявших участие в параде.

После этого российский лидер вместе с приглашенными главами иностранных государств направился в Александровский сад, чтобы возложить цветы у Могилы Неизвестного Солдата.

Напомним, что в Параде Победы на Красной площади приняли участие свыше 9 000 военнослужащих, в числе которых свыше 1 000 являются участниками СВО.

#9 мая #Парад Победы #день победы #Красная площадь #Владимир Путин
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