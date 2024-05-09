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Владимир Путин поздравил военнослужащих с Днем Победы

Российский лидер назвал 9 Мая подлинно народным, священным праздником.
Алексей Курильченко 2024-05-09 10:16:06
© Фото: ТРК «Звезда»

Президент России Владимир Путин с трибуны Красной площади поздравил военнослужащих с 79-й годовщиной Великой Победы. Российский лидер обратился ко военнослужащим, ветеранам и участникам специальной военной операции.

«Уважаемые граждане России, дорогие ветераны, товарищи солдаты и матросы, сержанты и старшины, мичманы и прапорщики. Товарищи офицеры, генералы и адмиралы. Бойцы, командиры, фронтовики, герои специальной военной операции. Поздравляю вас с Днем Победы - с нашим самым главным, подлинно народным, священным праздником!» - сказал Путин.

Российский лидер в своей речи напомнил о героях Отечества, защитивших мир от фашизма, и о тех, кто защищает страны от нынешних последователей нацистов.

Парад Победы в Москве традиционно начался с объезда парадного расчета министром обороны Сергеем Шойгу. Глава ведомства поздравил участников парада с Днем Победы и доложил президенту России о готовности к торжеству.

#в стране и мире #9 мая #Парад Победы #день победы #Владимир Путин
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