Владимир Путин поздравил военнослужащих с Днем Победы

Президент России Владимир Путин с трибуны Красной площади поздравил военнослужащих с 79-й годовщиной Великой Победы. Российский лидер обратился ко военнослужащим, ветеранам и участникам специальной военной операции.

«Уважаемые граждане России, дорогие ветераны, товарищи солдаты и матросы, сержанты и старшины, мичманы и прапорщики. Товарищи офицеры, генералы и адмиралы. Бойцы, командиры, фронтовики, герои специальной военной операции. Поздравляю вас с Днем Победы - с нашим самым главным, подлинно народным, священным праздником!» - сказал Путин.

Российский лидер в своей речи напомнил о героях Отечества, защитивших мир от фашизма, и о тех, кто защищает страны от нынешних последователей нацистов.

Парад Победы в Москве традиционно начался с объезда парадного расчета министром обороны Сергеем Шойгу. Глава ведомства поздравил участников парада с Днем Победы и доложил президенту России о готовности к торжеству.