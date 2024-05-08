ВСУ обстреляли Горловку и Донецк снарядами калибра 155 мм

Украинские боевики снова ударили по территории Донецка и Горловки, они выпустили шесть снарядов калибра 155 мм. Об этом пишет представительство ДНР в СЦКК в своем Telegram-канале.

В сообщении указано, что по Петровскому району Донецка противник выпустил три снаряда со стороны населенного пункта Желанное второе. По Горловке же боевики ударили со стороны Дзержинска, они выпустили три снаряда по Никитовскому району города.

Периодически из-за обстрелов украинскими националистами населенных пунктов ДНР гибнут мирные жители. Так, ранее стало известно о гибели пожилой женщины в результате удара ВСУ.