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ВСУ обстреляли Горловку и Донецк снарядами калибра 155 мм

Три снаряда националисты выпустили по Горловке, другие три - по Донецку.
Анастасия Бобылева 2024-05-08 23:41:35
© Фото: Таисия Воронцова РИА Новости

Украинские боевики снова ударили по территории Донецка и Горловки, они выпустили шесть снарядов калибра 155 мм. Об этом пишет представительство ДНР в СЦКК в своем Telegram-канале.

В сообщении указано, что по Петровскому району Донецка противник выпустил три снаряда со стороны населенного пункта Желанное второе. По Горловке же боевики ударили со стороны Дзержинска, они выпустили три снаряда по Никитовскому району города.

Периодически из-за обстрелов украинскими националистами населенных пунктов ДНР гибнут мирные жители. Так, ранее стало известно о гибели пожилой женщины в результате удара ВСУ.

#Донецк #ДНР #ВСУ #Горловка #Обстрел
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