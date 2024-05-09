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Космонавты с МКС поздравили россиян с Днем Победы

Сейчас на МКС находятся три российских космонавта - Олег Кононенко, Николай Чуб и Александр Гребенкин. Они поздравили россиян с праздником и призвали сохранять память о подвиге предков.
Анастасия Бобылева 2024-05-09 01:03:10
© Фото: Роскосмос © Видео: Роскосмос

Российские космонавты, находящиеся на МКС, поздравили россиян с Днем Победы. Они записали свое поздравление на видео.

Олег Кононенко отметил, что с каждым годом все меньше становится свидетелей Великой Отечественной войны. Тем важнее, подчеркнул он, помнить о подвиге наших предков и передавать потомкам знания о войне.

Николай Чуб поблагодарил тех, кто принес России победу, в том числе ценой своей жизни. Благодаря подвигу этих людей, а также тех, кто смог потом вернуться к мирной жизни, через 16 лет после войны СССР смогла открыть человечеству космос.

К поздравлению присоединился и Александр Гребенкин. Он также призвал помнить тех, кто совершил подвиг в ВОВ.

«Отсюда, с орбиты Земли, мы хорошо видим, насколько маленькая и хрупкая наша планета. Давайте помнить об этом. Помнить и благодарить тех, кто совершил подвиг в Великой Отечественной войне. Давайте рассказывать об этих удивительных людях нашим детям, потому что человек бессмертен. пока жива память о нем», - заявил он.

Ранее артисты Центрального дома Российской армии вместе с эстрадным певцом Александром Орловым записали песню и клип ко Дню Победы. В клипе отец показывает сыну Вечный огонь, который горит как символ памяти о героях войны.

#9 мая #день победы #космонавты #мкс #поздравление
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