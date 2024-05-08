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Артисты ЦДРА и Александр Орлов записали песню и клип ко Дню Победы

В клипе отец показывает сыну Вечный огонь, который горит как символ памяти о героях, которые отдали свою жизнь за нашу свободу и будущее.
Игнат Далакян 2024-05-08 22:26:38
© Фото: Центральный Дом Российской Армии имени М.В. Фрунзе © Видео: Центральный Дом Российской Армии имени М.В. Фрунзе

Артисты Центрального дома Российской армии совместно с эстрадным певцом Александром Орловым записали песню и клип ко Дню Победы.

Съемки клипа на песню «Чтобы помнили» проходили на мемориале воинской славы на Поклонной Горе в Москве и Центральном музее Вооруженных сил России. В клипе отец рассказывает своему сыну о Вечном огне, который горит как символ памяти о героях, отдавших свою жизнь за нашу свободу и будущее.

Художественный руководитель ЦДРА Ирина Титова отметила, что сегодня внуки и правнуки героев Великой Отечественной войны выполняют свой воинский долг по защите нашей Родины спустя почти 80 лет после Великой Победы.

«Эту преемственность победных традиций нужно чтить и передавать память о событиях прошлого из поколения в поколение», - сказала Ирина Титова.

Эстрадный певец Александр Орлов назвал память поколений, память о подвигах наших дедов и прадедов основой национальной идентичности. Он отметил, что эта память объединяет нас и передает ценности и идеалы, которые формировались веками. Орлов подчеркнул, что необходимо помнить о тех, кто отдал свою жизнь за Родину и кто защищал нашу землю от врагов.

«Их подвиги - это пример мужества, стойкости и любви к своей стране. Наш совместный с Центральный Домом Российской Армии проект рассказывает об этом», - поделился Александр Орлов.

Ранее на сцене Центрального дома Российской армии выступил ВИА «Белые Росы» с программой «Россия, благослови!». Концерт состоялся в рамках федерального патриотического проекта «Поет Россия Армии Победу».

#9 мая #день победы #Великая Отечественная война #александр орлов #Вечный огонь #цдра #Песня #Клип #Чтобы помнили
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