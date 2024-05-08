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Автоюрист Воропаев рассказал о новом виде автоподстав

По словам эксперта, чаще всего мошенники в своих схемах используют дорогостоящие иномарки на сложных участках дорог.
Глеб Владовский 2024-05-08 12:38:54
© Фото: Bulkin Sergey, news.ru, Globallookpress © Видео: ТРК «Звезда»

Мошенники разработали новый способ автоподстав с использованием дорогих автомобилей. Об этом рассказал «Звезде» автоюрист Лев Воропаев.

По словам эксперта, мошенники совершают опасные маневры на сложных участках дороги, делая своих жертв якобы нарушителями. 

«Они совершают определенные маневры на сложных участках дороги, где круговое движение или при выезде на сложные перекрестки с наиболее плотным движением», - рассказал он.

Это дает им возможность получить деньги, озвучивая высокую стоимость ремонта. Совершив махинацию, мошенники вместо вызова сотрудников ГИБДД предлагают решить все через европротокол, чтобы инспекторы не выявили обман. Деньги они затем получают не только от «виновника», но и от страховых компаний.

Воропаев также напомнил про то, что автоподставщики наносят царапины на свои автомобили или даже оказывают психологическое давление на жертв, указывая на свои якобы родственные связи с чиновниками. Минимизировать риск подобной ситуации может только полное соблюдение правил ПДД, добавил эксперт.

Ранее юрист прокомментировал законопроект, предусматривающий право сотрудников экстренных служб таранить неправильно припаркованные автомобили, блокирующие путь к тому или иному объекту. 

#ДТП #наш эксклюзив #автоюрист #автоподстава
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