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ФСБ показала момент ликвидации украинского диверсанта из Литвы

Агент украинской разведки планировал устроить диверсии и теракты на объектах Министерства обороны в столичном регионе, на топливном терминале и в волонтерском центре добровольческого батальона в Санкт-Петербурге.
Ирина Егорова 2024-05-03 16:12:58
© Фото: ФСБ России © Видео: ФСБ России

Опубликовано видео с моментом ликвидации украинского диверсанта, прибывшего из Литвы, в Гатчинском районе Ленинградской области. На кадрах ФСБ видно, как мужчина находится у сооружения близ лесополосы во время изъятия схрона, когда туда подбегают три силовика. Диверсант оказал сопротивление, после чего был нейтрализован, сообщили в пресс-службе Федеральной службы безопасности РФ.

На месте происшествия было обнаружено оружие, взрывчатка и средства связи с украинской разведкой, с помощью которой планировалась эвакуация диверсанта. В телефоне найдена переписка с куратором украинской террористической организации.

Это была уже вторая попытка задержать диверсанта - ранее силовики обнаружили мужчину в Подмосковье при изъятии взрывчатки из тайника. Тогда он оказал сопротивление и скрылся.

Мужчина приехал из Литвы в марте 2024 года и планировал осуществить серию терактов на объектах Минобороны в столичном регионе, на топливном терминале в Ленинградской области и в волонтерском центре добровольческого батальона в Санкт-Петербурге.

#в стране и мире #Украина #ФСБ #Литва #видео #диверсант
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