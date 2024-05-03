ФСБ показала момент ликвидации украинского диверсанта из Литвы

Опубликовано видео с моментом ликвидации украинского диверсанта, прибывшего из Литвы, в Гатчинском районе Ленинградской области. На кадрах ФСБ видно, как мужчина находится у сооружения близ лесополосы во время изъятия схрона, когда туда подбегают три силовика. Диверсант оказал сопротивление, после чего был нейтрализован, сообщили в пресс-службе Федеральной службы безопасности РФ.

На месте происшествия было обнаружено оружие, взрывчатка и средства связи с украинской разведкой, с помощью которой планировалась эвакуация диверсанта. В телефоне найдена переписка с куратором украинской террористической организации.

Это была уже вторая попытка задержать диверсанта - ранее силовики обнаружили мужчину в Подмосковье при изъятии взрывчатки из тайника. Тогда он оказал сопротивление и скрылся.

Мужчина приехал из Литвы в марте 2024 года и планировал осуществить серию терактов на объектах Минобороны в столичном регионе, на топливном терминале в Ленинградской области и в волонтерском центре добровольческого батальона в Санкт-Петербурге.