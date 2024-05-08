Нарышкин заявил о поиске причастных к теракту в «Крокусе» за рубежом

Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин заявил, что расследование по выявлению причастных к совершению теракта в «Крокусе» ведется. Об этом сообщает РИА Новости.

«Расследование ведется», - процитировало агентство его ответ на вопрос о том, удалось ли установить причастных к теракту личностей, находящихся за рубежом.

Ранее в ФСБ заявили, что организатор теракта в подмосковном торгово-выставочном центре находится за границей.

Напомним, что 22 марта 2024 года вооруженные люди ворвались в «Крокус-Сити-Холл», где должен был пройти концерт группы «Пикник». Боевики открыли огонь по посетителям, а затем подожгли здание.

В результате теракта погибли около 145 человек, еще свыше 500 получили ранения различной степени тяжести.